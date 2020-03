Criminosos atiram de dentro de carro e criança de 4 anos morre ao ser atingida por disparos

Wilson Lima sai do limbo

Uma criança de quatro anos, identificado como Júlio César da Silva Moreira, morreu durante um tiroteio nesta quarta-feira (25), no Ceará.

De acordo com o Sistema Globo, no momento do crime, Júlio estava brincando com outras crianças quando um carro passou pelo local e os ocupantes do veículo atiraram. A vítima foi atingida pelos disparos e socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Na ação criminosa, outras três pessoas também foram baleadas e socorridas em seguida, mas o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Ainda de acordo com a publicação, a Secretaria da Segurança do Ceará abriu um inquérito policial no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar o caso e identificar os suspeitos.