Marília Mendonça revela que se sentiu feia durante a gravidez

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Marília Mendonça usou o perfil no Instagram para interair com os fãs, nesta terça-feira (11), e aproveitou o momento para falar sobre dietas e também sobre a gravidez.

Nos stories, a sertaneja revelou que se sentiu feia durante a gestação. Ela teve seu primeiro filho, Léo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff. “Foi minha pior fase de autoestima. Nunca tive problemas com ela como tive na gravidez. Nem fiz foto profissional de grávida, evitava me olhar nas fotos de show ou no espelho”, desabafou ela.

Ao ser questionada se sentia falta de como era seu corpo antes da gravidez, Marília respondeu: “Durante a gravidez, eu senti. Agora, olhando para essa cara linda do meu filho, tenho muito amor pela cegonha que o trouxe para mim. Meu corpo é maravilhoso, cuido dele porque o amo. Ele gerou uma vida, e isso é demais!“.