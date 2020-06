Após ser transferido para hospital, bebê indígena morre com coronavírus

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Com apenas 45 dias de vida, um bebê indígena foi diagnosticado com coronavírus e morreu neste sábado (13), em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele é da aldeia kalapalo, no extremo leste do Parque Nacional do Xingu. O avô do bebê, o cacique da aldeia e o filho já haviam testado positivo para a doença.

De acordo com informações do Sistema Globo, a criança morreu dois dias depois de ser transferida para um hospital de Cuiabá após decisão judicial a pedido do Ministério Público Federal. Já são 82 mortes entre os índios em todo o Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na última terça-feira (09).

Ainda de acordo com a publicação, dois casos suspeitos em aldeias próximas estão sendo monitorados.