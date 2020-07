Mãe confessa que espancou bebê de dois meses e o pior acontece

Amazonas precisa respirar

A mãe de um bebê de apenas dois meses foi presa na manhã desta sexta-feira (3) após a criança dar entrada no hospital com múltiplas fraturas. Foi a equipe médica do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, que chamou a polícia após ver o estado do menino.

Segundo a Rede TV, a Polícia Civil do Rio informou que, no próprio hospital, os agentes de segurança ouviram a mulher que negava o crime, mas depois acabou confessando. A polícia acredita que as fraturas não foram causadas por um acidente, mas por agressões violentas e sucessivas.

A mãe ainda confessou para a polícia que essa não foi a primeira vez que bateu no filho de dois meses. Segundo a poícia, ela foi autuada em flagrante pela prática de crime de maus tratos qualificado pela lesão corporal de natureza grave.