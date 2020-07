Mãe que jogou recém-nascido em esgoto é presa e conta detalhes do crime

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

A mulher que jogou um recém-nascido em um esgoto, no Distrito Federal, foi identificada pela polícia nesta terça-feira (21). De acordo com o Metrópoles, a empregada doméstica de 25 anos disse em depoimento que decidiu jogar o bebê após supostamente ele nascer sem vida.

Ainda segundo a publicação, a mãe não sabia a data que havia ficado grávida, e contou que o bebê nasceu em casa enquanto ela estava assistindo TV. Em seguida ele chorou e teria soltado uma espuma pela boca e depois o choro cessou.

No depoimento ela ainda contou que enrolou a criança em um pano e ela teria amanhecido morta no dia seguinte. Assustada, ela optou por jogar o bebê no adutora da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.

A mulher vai passar por exames psicológicos.