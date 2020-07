Bebê é resgatado sob escombros após passagem do ciclone 'bomba'

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um bebê, o pequeno Caleb de um ano e meio, foi resgatado após ficar alguns minutos sob escombros de uma casa atingida por uma árvore durante a passagem do ciclone bomba, em Florianópolis, em Santa Catarina, nesta terça-feira (30).

De acordo com o Sistema Globo, a mãe da criança que está grávida de sete meses, o pai e o irmão, de quase 3 anos, conseguiram se salvar, mas levaram um susto ao não encontrar o bebê imediatamente .

"Meu marido me puxou junto com o mais velho e na hora que olhei, a última imagem foi dele sentadinho no sofá olhando para mim e não vi mais nada, só viga e galhos em cima dela. Foi um milagre, poderia ser uma catástrofe", diz Valentina Aldana Lapaz, mãe do bebê Caleb.

Ainda de acordo com a publicação, duas pessoas seguem desaparecidas e nove mortes foram confirmadas pelo governo catarinense, até esta terça-feira.