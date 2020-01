Mãe e padrasto são presos suspeitos de espancar e matar bebê

A mãe e o padrasto de um bebê de um ano e três meses foram presos nesta segunda-feira (06), suspeitos de matarem a criança. O crime ocorreu na cidade de Praia Grande, em São Paulo.

Conforme informações do Sistema Globo, o casal, Giulia de Andrade Candido, 21, e Ronaldo Silvestrini Junior, 22, chegaram na unidade de saúde com o bebê sem vida apresentando diversos hematomas de agressão pelo corpo. Ao serem questionados, Ronaldo disse que os hematomas se tratavam de quedas e que uma mordida no rosto do menino teria sido causado por um filhote de cachorro.

Após exames no menino, foi constatado que a vítima tinha fratura no crânio, tórax, clavícula, no nariz, mandíbula e presença de sangue no ouvido e diversos hematomas na testa e no rosto. Policiais foram acionados pela equipe médica do hospital.

Ainda de acordo com o site, Ronaldo Silvestrini deve responder por homicídio triplamente qualificado e a mãe por falso testemunho, com fiança fixada em até dez salários mínimos. O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil.