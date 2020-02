Mãe implora por notícias de bebê que desapareceu misteriosamente em Manaus

Manaus/AM - A mãe de Erlon Gabriel, um bebê de apenas 2 anos de idade que está desaparecido, implora por informações sobre o paradeiro do filho. A criança desapareceu na manhã desta quinta-feira (06), na comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

Segundo a mãe, Erlon estava brincando no pátio de casa enquanto ela fazia o almoço da família. Ao retornar para buscar o menino, ele já não estava mais onde ela havia o deixado. Desesperados, familiares iniciaram as buscas pela vizinhança, mas o menino não foi mais visto na área. Na tarde desta quinta-feira (06), o Corpo de Bombeiros esteve no local e fez uma varredura próximo a casa da vítima, isso porque o imóvel fica próximo a uma área de mata e a hipótese de que a criança teria sido atacada por um animal peçonhento foi descartada.

Visivelmente abalada, a mulher implorou para que quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do bebê de 2 anos, que procure a polícia ou ligue para os telefones 99131-8119 ou 99524-5072. A família não descarta nenhuma informação que possa ajudar a encontrar Erlon Gabriel.