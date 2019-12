Após nascimento do primeiro filho, Marília Mendonça posta foto sem maquiagem e fala sobre maternidade

Marília Mendonça postou uma foto sem maquiagem no stories do Instagram na noite desta segunda-feira (23) após uma semana do nascimento do primeiro filho, Leo. No post, a cantora falou sobre a maternidade e como a vida está corrida desde a chegada do bebê.

"Sete dias que ele veio para mudar a minha vida. Não tem make, mas rolou pelo menos um cabelo lavado, luxo demais para uma semana de bebê", escreveu Marília, ao compartilhar o clique.