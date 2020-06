Grávida faz ultrassom e fica chocada com o que vê em bebê

Anjos e demônios

Uma irlandesa que acreditava que todos os bebês nasciam carecas, como seu primeiro filho, ou com cabelos bem ralinhos. Mas, como conta ao jornal britânico "Daily Mail", Maya, sua filha mais nova, mudou suas crenças quando estava ainda na barriga.

Segundo o IG, ela levou um susto no ultrassom de 34 semanas pois era possível ver claramente que a pequena Maya já tinha uma quantidade considerável de cabelo. A mãe conta que assim que a bebê nasceu, todos no hospital ficaram fascinados com o tamanho do cabelo dela. Os médicos e enfermeiras disseram a ela que nunca tinham visto uma criança recém-nascida tão cabeluda.

"Esperava que ela tivesse cabelo por causa do ultrassom, mas ver aquele bebê com aquele cabelo grosso e preto foi inacreditável", lembra a mãe, que comenta: "Eu tenho cabelo escuro, então acho que ela puxou a mim, mas ainda assim, eu não tinha tanto cabelo quando era tão novinha".