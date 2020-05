Bebê de 4 meses é infectada com coronavírus dentro de UTI neonatal

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Uma bebê de apenas quatro meses de vida foi diagonosticada com Covid-19 nesse sábado (2), no Hospital Português em Salvador. A criança teria sido contaminada dentro da UTI neonatal, onde está internada desde que nasceu.

Ela sofre de problemas congênitos e dividia o espaço com outros dois recém-nascidos, que já foram testados, mas não aporesentaram a doençca. De acordo com o site Uol, a família acredita que os próprios funcionários do hospital particular possam ter contaminado a criança.

Recentemente, 25 servidores da UTI neonatal foram afastados por suspeita de coronavírus, 14 já tiveram o diagnóstico confirmado. Desde a notícia da contaminação da menina, todos os funcionários foram testados, assim como os pais e demais pessoas que tem circulam na área do hospital.

As medidas de prevenção foram reforçadas e a paciente segue em isolamento. Ela aprresentou piora no estado de saúde nos últimos dias, o que fez os médicos desconfiarem do vírus. A Bahia registra até o balanço divulgado ontem, 3.315 pessoas infectadas e 123 mortes.