Infectados com coronavírus, gêmeo morre e irmão é internado em UTI neonatal

Um bebê prematuro de apenas 28 semanas morreu após ser diagnosticado com Covid-19. O irmão gêmeo dele está internado na UTI neonatal de um hospital de Alagoas.

A mãe Carla Vitória, estudante de enfermagem, foi internada às pressas por conta de complicações na gravidez. Dois dias depois ela testou positivo para o vírus e no dia 2 de maio precisou fazer um parto de urgência.

Benjamin e Marcelo nasceram com vírus, mas Benjamin acabou não resistindo à doença. A jovem conta que conheceu o filho dentro de um caixão. Marcelo segue internado, ele está isolado e segue sendo acompanhado pelos médicos que todos os dias levam notícias para a mãe.

Carla afirma que para conhecer Marcelo precisou usar vários equipamentos de proteção e só pode olhá-lo rapidamente à distância e teve que deixar a UTI.

Os médicos esperam passar o período de transmissão do vírus para que Marcelo possa sentir o aconchego do colo da mãe. Vivendo a dor de perder um filho, a técnica de enfermagem tenta seguir na expectativa em breve estar com o outro gêmeo.

Em entrevista ao sistema Globo de informações, a mãe deixa um recado:

“Acho que as pessoas precisam se conscientizar. Muita gente ainda fica brincando, achando que o vírus não existe, mas por conta dele eu estou sem ver meu bebê há 12 dias”, desabafa.