Pai adolescente ameaça matar filho de 1 ano e cometer suicídio no Amazonas

Manaus/AM - Um bebê de 1 ano foi resgatado após ter sido mantido em cárcere privado pelo próprio pai, um adolescente de 17 anos, em Uarini, município do interior do Amazonas. O caso aconteceu na última terça-feira (18) e a criança foi resgatada por policiais militares e por membros do Conselho Tutelar da cidade.

De acordo com os militares, a criança estava sob os cuidados do pai, quando a mãe, uma adolescente de 16 anos, foi buscar o bebê. O pai se trancou no quarto com o menino, ameaçou matar a criança e depois cometer suicídio. Rapidamente a guarnição iniciou uma diligência no intuito de resgatar a criança.

Segundo informações levantadas pela polícia, o pai do bebê havia se separado recentemente da esposa, e o menino de 1 ano ficou sob os cuidados do adolescente.

Diante da situação, com autorização da família, os policiais adentraram a residência e passaram a gerenciar a crise, negociando com o genitor a libertação da criança e informando as melhores possibilidades de resolver a ocorrência, já que o adolescente demonstrava estado psicológico abalado.

Após 1 hora e 20 minutos de negociação, o rapaz decidiu abrir a porta e entregar a criança à mãe. Todos foram conduzidos à sede do Conselho Tutelar para os procedimentos cabíveis.