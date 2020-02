Pais são presos suspeitos de agredir e estuprar bebê de três meses no Amazonas

Manaus/ AM - Uma bebê de três meses chegou morta e com sinais de agressão em um hospital, na madrugada da última quinta-feira (30), no município de Autazes. O suspeitos do crime são os pais da criança.

De acordo com a polícia, os funcionários da unidade acionaram a polícia após ser constatado os sinais de agressão. O exame também confirmou que o bebê foi estuprado há cerca de um mês.

O pai da criança de 37 anos e a mãe, 31, foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis.