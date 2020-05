Vizinho conta detalhes de como descobriu recém-nascida jogada sobre telhado de casa em Manaus

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Manaus/AM - O caso da recém-nascida abandonada no telhado de uma casa no bairro Alvorada logo depois do parto, chocou a população da capital nessa terça-feira (26). Um dos donos da casa onde a bebê foi achada contou detalhes do momento do encontro.

Em entrevista a um veículo de comunicação, ele afirmou que ainda na madrugada ouviu o forte barulho de algo caindo no telhado, mas pensou que se tratava do seu gato de estimação pulando no local.

Pela manhã, ele percebeu que o animal tinha dormido dentro de casa e intrigado decidiu checar o que teria provocado o estrondo. Ao subir levou um susto ao se deparar com a criança chorando sob o sol escaldante.

Ela ainda estava com o cordão umbilical e restos de parto e tinha sofrido escoriações, estava desidratada e trazia queimaduras no corpo e rosto por conta do tempo em que ficou exposta.

A família acionou a polícia e a bebê foi resgatada e encaminhada a maternidade do bairro. Vizinhos ficaram perplexos com a atitude da manhã que teve coragem de jogar a própria filha pela janela do banheiro.

Adriana Lima da Cunha, 23, foi identificada e presa horas depois e vai responder por aborto e tentativa de homicídio fetal.

Em seu depoimento ela chegou a contar que não sabia que estava grávida, mas no celular dela a polícia encontrou mensagens onde ela trocava conversas com outra pessoa sobre a gestação e pediu orientações sobre remédio abortivo.