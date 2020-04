Homem é preso após dirigir bêbado e causar acidente em Manaus

Sobre a ameaça de greve no PS 28 de Agosto

Manaus/AM - Um homem foi preso na noite de sábado (25), após dirigir bêbado no bairro São José, zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia militar, uma guarnição foi acionada via linha direta para averiguar a situação de acidente entre um carro e uma motocicleta. Os policiais, já no local do acidente, perceberam que o motorista do veículo demonstrava sinais visíveis de embriaguez. O homem foi conduzido ao posto da Policia Rodoviária Federal (PRF) e ao realizar o teste do bafômetro, foi confirmada a ingestão de bebida alcoólica.

Diante dos fatos, o infrator foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos legais.