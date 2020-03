Gabriela Pugliesi faz exame após contato com amigos diagnosticados com coronavírus

Um 'tac' para a Umanizzare

Foto: Reprodução / Instagram

Gabriela Pugliesi fez exame para coronavírus após dois convidados do casamento de sua irmã, Marcella Minelli, serem diagnosticado com a doença. A musa fitness estava com 38ºC de febre quando decidiu procurar atendimento médico no Hospital Albert Einsten, em São Paulo.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, o marido da blogueira, Erasmo Viana, confirmou a informação de que Pugliesi fez teste para diversos vírus e revelou que estão assustados com a possibilidade da infecção. "Não se fala em outra coisa, só coronavírus. Em todos os grupos, jornais. E no casamento da Mazinha, neste fim de semana, tivemos duas pessoas confirmadas. Isso dá uma ‘assustadinha'".

O resultado do exame deve sair nesta quinta-feira (12).