Gabi Pugliesi exagera na bebida e sobe escada de hotel 'de quatro'

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

Foto: Reprodução / Instagram

A digital influencer exagerou na bebida durante a festa de-pré casamento da sua irmã Marcela Minelli, nesta sexta-feira (06) e postou vários vídeos no Instagram mostrando o estado que ficou após bebedeira. Tudo filmado pelo marido, Erasmo Vianna, que gargalhou com a situação.

Bêbada, a blogueira apareceu em um dos vídeos subindo a escada ‘de quatro’ do hotel. No vídeo, é possível ouvir Erasmo se divertindo com a cena. Além disso, Gabriela cambaleava pelo gramado do hotel e comeu um prato com salada sentada no chão.

Já neste sábado (07), a influenciadora avisou "Finíssima e elegante para avisar que hoje tem mais”. Momentos depois Pugliesi compartilhou o look escolhido para prestigiar a festa da irmã, marcado para este sábado (07).

Foto: Reprodução / Instagram