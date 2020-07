Sinais de desidratação: saiba reconhecer os sintomas

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Beber água é fundamental para manter a hidratação do corpo. De acordo com o site UOL, as autoridades de saúde recomendam tomar cerca de 2 a 3 litros de água por dia para não ficar desidratado.

É importante ter atenção aos sinais dados pelo corpo que precisa de mais água. Confira os sintomas:

1. Cãibras

As 'cãibras de calor' são causadas pelo esforço em ambientes muito quentes. A transpiração excessiva pode esgotar os seus eletrólitos, o que pode causar a contração muscular.

2. Tontura ou fraqueza

A desidratação pode causar a queda da pressão arterial e menos sangue e oxigênio chegam ao cérebro. Isso pode deixá-lo com tonturas ou fraqueza.

3. Prisão de ventre

São necessários muitos líquidos para manter o trato digestivo funcionando sem problemas e, quando está desidratado, os seus intestinos podem se mover com menos frequência, causando desconforto estomacal.