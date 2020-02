Bebê chama atenção por já nascer ‘brava’

Os pais da pequena Isabela tiveram uma surpresa com o nascimento de sua filha, isso porque no registro do fotógrafo Rodrigo Kunstmann pegou o exato momento em que a bebê nasce ‘emburrada’. O caso aconteceu no último dia 13.

A mãe de Isabela contou à Crescer, que não percebeu a cara da filha na hora do parto e só viu depois que o fotógrafo mostrou. “Minha filha nasceu uma meme pronto”, disse ela. Apesar do registro, a ‘raiva’ logo cedeu lugar ao choro da bebê.

O registro viralizou na internet e a imagem já tem mais de 200 compartilhamentos e 3 mil curtidas.