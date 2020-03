Secretária de Saúde do Rio tem coronavírus confirmado após ser internada; prefeito teve contato e fará teste

A sala rosa do PS 28 de Agosto

O resultado do exame de coronavírus da secretária municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Beatriz Busch, deu positivo, informou a GloboNews nesta terça-feira (31) Beatriz internou-se ontem (30) com suspeita de Covid-19, segundo o prefeito Marcelo Crivella, em sua conta na rede social Twitter.

Crivella também deve fazer o teste para o coronavírus, já que teve contado direto com a titular da SMS-RJ. Hoje, ele participou de coletiva usando máscara.

Somente no estado do Rio de Janeiro, o número de mortes por coronavírus chegou a 23 nesta terça-feira (31), sendo 16 na capital. Os casos confirmados no Estado são de 708, 586 deles na capital.