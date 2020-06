Produção anuncia mudanças na seleção para o BBB21; Saiba mais

Anjos e demônios

A produção do Big Brother Brasil anunciou, nesta terça-feira (30), mudanças para a seleção dos participantes do BBB21. As inscrições já estão abertas para todo o Brasil.

"Atenção, RedeBBB: Megafone de torcida! As inscrições para o #BBB21 estão abertas para todo o Brasil. E, devido à pandemia do novo coronavírus, a primeira etapa de entrevistas com a produção será virtual”, escreveram nas redes sociais.

Os candidatos serão divididos pela região onde moram: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Para participar do Big Brother Brasil, é preciso ter pelo menos 18 anos completos até 31 de dezembro de 2020 ou 70 anos completos até 31 de dezembro de 2020. O próximo passo é criar um login com e-mail e senha, preencher um formulário e enviar fotos e vídeos.

A produção do Big Brother Brasil anunciou, nesta terça-feira (30), mudanças para a seleção dos participantes do BBB21.

"Atenção, RedeBBB: Megafone de torcida! As inscrições para o #BBB21 estão abertas para todo o Brasil. E, devido à pandemia do novo coronavírus, a primeira etapa de entrevistas com a produção será virtual”, escreveram nas redes sociais.

A seleção está programada para ocorrer no inicio do ano que vem.