Youtuber Lucas Rangel é chamado de ‘cachorro’ por participante do BBB20

querido me chamou de "cachorro" E "youtubezinho" no bbb???? Ouvi errado????



E VAMOS DE ELIMINAÇÃO pic.twitter.com/4kUEjRAXmk — Lucas Rangel (@LucasRanngel) January 22, 2020

O youtuber Lucas Rangel não gostou nenhum pouco dos participantes do grupo Pipoca terem mencionado o seu nome, em tom de deboche, no reality.

Tudo começou quando os brothers conversavam sobre os famosos que estariam do outro lado do muro: ”Estou muito achando que é esse Lucas Rangel, tem muita cara esse menino", diz Victor Hugo.

Guilherme então pergunta o que ele faz e Victor responde: "É um youtuberzinho, um cachorrinho”, em tom de deboche, acompanhado por Lucas: "É um cachorro, um poodle... um zé ninguém".

Em sua conta no Twitter, Lucas Rangel fez um longo desabado sobre o episódio. ”Não vou ficar fazendo texto militante, nem batendo boca. Não quero ofender de volta, como eles fizeram comigo, sem nem mesmo conhecer ou saber quem sou. Mas vai ter exposed sim! Sim pelo fato de ainda diminuirem a profissão do influenciador digital. E tratar como futilidade e palhaçada", escreveu o influencer em uma de suas postagens.

E continuou: "Eu poderia estar lá do outro lado do muro. Até pq me chamaram. e eu me sentiria ridículo de conversar com pessoas que falaram algo assim, mesmo que numa brincadeira", disse.