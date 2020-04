Vice-presidente da Mangueira chama Thelma do BBB20 de ‘mucama safada’

Wilson Lima, o governador do lockdown

O vice-presidente da Mangueira, Guanayra Firmino, causou revolta nas redes sociais ao ofender Thelma, do BBB20, em um comentário sobre o reality.

“Thelma safada! Mucama fdp”, escreveu ele no Facebook. Depois, deixou um comentário racista no post de Rodrigo Pinho, compositor da escola de samba: “Mucama safada, cheira das sinhazinhas”, escreveu, chateado pela médica ter votado em Babu no domingo.

Nas redes sociais, muitos admiradores da escola de samba criticaram Firmino. No Twitter, a hashtag “Thelma Merece Respeito” está entre os assuntos mais comentados desta terça (14).