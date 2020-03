Veja quem é o décimo líder do BBB20

Wilson Lima sai do limbo

A dupla vencedora da prova do líder desta quinta-feira (26), no BBB20 foi as sisters Ivy e Gizelly. A Flayslane foi vetada pela líder Thelma, e não participou da disputa.

Para vencer, os brothers formaram duplas e um deles foi erguido por uma estrutura de cordas e o outro ficou no manejo. Os confinados tiveram que pegar um cubo por vez e levá-los pros canos, até o tempo acabar. Cada cubo tinha uma pontuação. Ivy e Gizelly totalizaram 135 pontos. Ivy escolheu o premio de R$10 mil reais e Gizelly ficou com a liderança e deu as pulseiras do quarto VIP para Ivy, Manu e Rafa.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tiago Leifert explicou que a pior dupla da prova já iria direto ao paredão, e quem fez a menor pontuação foi Mari e Gabi com apenas 70 pontos.

O Paredão desta semana é triplo e o anjo não é autoimune.