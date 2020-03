Vaza suposto nude de Hadson do BBB20

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Um suposto nude de um ex-BBB começou a circular pelas redes sociais, nesta terça (24), e os internautas apontaram se tratar de Hadson, um dos participantes mais polêmicos do reality.

O rosto do homem não é mostrado na imagem, em frente ao espelho, mas os internautas associaram o ex-jogador a foto por conta das tatuagens.

"Agora que vazou a nude do hadson, já podem vazar do petrix, do Lucas e do prior pfvr. Hadson não me interessa", comentou uma seguidora. "Vazou um nudes do Hadson, quem quiser ficar traumatizado vem de dm, disse outra.