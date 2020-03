Tiago Leifert vira ‘piada' após tentar amenizar sobre pandemia aos confinados do BBB20

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Na noite de ontem (16), os confinados do BBB20 receberam informações de Tiago Leifert sobre a pandemia de coronavírus no mundo. O apresentador, ao lado do infectologista Edimilson Migowski, esclareceram as dúvidas dos brothers.

A forma como o apresentador tentou repassar a informação, sem gerar pânico nos confinados, virou “piada" entre os internautas.

Nunca em hipóteses alguma chame o Tiago Leifert pra dar uma notícia urgente. — Transamazônico (@thallesigor88) March 17, 2020

Tiago Leifert // o infectologista

"É só um resfriado" // "um monte de gente morreu#BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/fvIsCCo2sj — coronavaaarisssss (@Arthurneto0) March 17, 2020