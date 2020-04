Tiago Leifert se despede do BBB20 em texto emocionante: 'fim de jogo'

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

A emoção do apresentador do BBB20, Tiago Leifert, tomou conta da web nesta terça-feira (28).

No Instagram, o apresentador compartilhou a cena em que aparece com lágrimas nos olhos e de braços abertos no último programa da edição e fez um texto emocionante ao se despedir da temporada. Tiago nomeou cada participante do BBB20 e iniciou o texto agradecendo a equipe de profissionais que fazem parte do reality e também o telespectador. "À equipe do BBB: vocês são PROFISSIONAIS. Obrigado. Todo carinho que recebi desde ontem deveria ir pra vocês. Sem vocês eu não existo. E a você que me acompanha aqui e na TV, obrigado por cuidar sempre tão bem de mim, me proteger. Me sinto em casa quando estou no ar, conversando com vocês. Fim de jogo!".

Ao finalizar o post, Tiago Leifert anunciou o "projeto mais desafiador" ao se referir à gravidez da esposa, Daiana Garbin, que está grávida de 4 meses da primeira filha do casal.