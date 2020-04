Tiago Leifert chora na final do BBB20 e emociona internautas: 'quero abraçar'

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

O BBB20 chegou ao fim nessa segunda-feira (27) e um dos momentos marcantes foi a emoção do apresentador Tiago Leifert.

Logo após anunciar a vitória de Thelma, Tiago não conseguiu segurar a emoção. “E muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que votaram, que nos incentivaram para continuar no ar. Uma missão tão difícil, em um momento tão difícil [pandemia do novo coronavírus]. Mas nós conseguimos. Chegamos à Final com quatro dias a mais. Deu tudo certo. Obrigado a todos. Obrigado a vocês que nos assistem. Acabou o BBB20! Até o ano que vem”, disse

chorando, Tiago Leifert encerrou o #BBB20 com as meninas no nosso pódio. momento inesquecível! obrigado por tudo, BBB! #FinalBBB20EmCasa #RedeBBB pic.twitter.com/j8ZE7mghpI — Ntv na FINAL do #BBB20!| @ntvnasredes (@ntvnasredes2) April 28, 2020

Nas redes sociais, muitos internautas se comoveram com o apresentador. “Meu deus o tiago leifert emocionado, quase chorando e eu só queria dar um abraço nele”, disse um internauta.

“Tiago leifert nos representando literalmente!!! ESTOU EM PRANTOS. TIAGO VOCÊ É UM ÍCONE!!!!”, escreveu outro.

“Tiago leifert chorando foi a melhor coisa dessa final, que fofo”, comentou outro. “Não sei vocês, mas eu chorei junto com ele. Te amoooo Titi”, disse outra