Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Tiago Leifert anuncia que BBB20 terá dois paredões por semana.

Tiago Leifert anunciou durante o programa desta sexta-feira (3) que a partir de agora serão dois paredões por semana.

O apresentador não revelou as datas exatas do paredões. Na reta final do programa também não terá mais Prova do Anjo.