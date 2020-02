'Teste da fidelidade' é descoberto e causa a primeira treta no BBB 20

Durante conversa no quarto, depois da votação, Gizelly conta para Gabi sobre um suposto plano para seduzir as participantes que têm relacionamento fora casa: Mari Gonzalez e Bianca Andrade. A revelação se trata de uma das estratégias em que Hadson comentou com Gizelly e Marcela que Lucas tentaria seduzir as meninas para que elas cometessem algum deslize e saíssem prejudicadas com seus namorados fora da casa.

A cantora chamou Mari ao quarto e em poucos minutos, as sisters estavam todas reunidas e indignadas com a estratégia dos brothers. A ex-panicat chorou muito e desabafou: "Eu estou mal, me deixa chorar, por favor".

O clima esquentou na casa e as confinadas decidiram tirar satisfação com Hadson. Ele negou tudo e disse: "Eu não disse nada e que alguém prove que eu disse.”

Bastante abalada, Mari Gonzalez continuou chorando e voltou a se reunir com as sisters no 'Quarto Céu'.