Sertanejo Léo Chaves se derrete por Rafa Kalimann durante live: 'ela é incrível'

O cantor Léo Chaves não mediu esforços ao elogiar a digital influencer Rafa Kalimann, finalista do BBB20, durante sua live na noite deste domingo (26).

"A Rafa está na final, e não é porque ela participou do meu clipe. Eu a conheço, ela é incrível, tem uma ação solidária, um comportamento muito bacana. É uma moça diferente. Além de muito bonita, está na final do BBB", disse, antes de cantar a música 'Jéssica' que conta com a participação da finalista do reality.

Na época em que Léo lançou a música, surgiram boatos de que ele e Rafa estariam vivendo um romance.