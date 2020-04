Babu, Flay ou Marcela? Quem deve ser eliminado no próximo paredão

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

A noite deste domingo (5) foi de fortes emoções com eliminação de Gaby, nova prova do líder, em que Thelma acabou levando a melhor, e indiciou Flayslane com a justificativa: "Não me aproximo por conveniência".

Já a casa, foi separada em dois grupos, onde os votos foram abertos. Babu e Marcela foram os mais votados.

A eliminação acontecerá na próxima terça-feira (7).