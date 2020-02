Saiba quem venceu a prova do líder no BBB 20

A vencedora da prova do líder do BBB 20, desta quinta-feira (20), foi a sister Rafa Kalliman.

Após a prova, foi indicado direto à berlinda, que nesta semana é paredão triplo e sem prova bate e volta. Todos os indicados vão disputar direto a escolha do público. O brothers foram divididos em grupos para disputar a primeira fase. Para a final, foram classificados os que obtiveram mais pontos. O apresentador Tiago Leifert explicou como foi a dinâmica da prova.

"Eles vão jogar uma bolinha, e ela vai cair em uma região do mapa. Uma das regiões vai estar acesa para cada um dos grupos. A região que acender com o sol da Claro, e onde tem sol da Claro, tem diversão, vale, por exemplo, dois pontos. Qualquer outra região, um ponto. Errou o mapa? Zero. Região acesa, dois pontos; qualquer outra região, um ponto; errou, zero".

A final foi disputada na Região Sudeste com os brothers Rafa, Gabi, Daniel e Prior. E quem levou a melhor foi a Rafa.