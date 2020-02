Com 79,71% de votos, o paraense e ex-jogador de futebol, Hadson, foi o terceiro eliminado do BBB 20 após enfrentar um paredão com o amigo Felipe Prior.

O brother foi indicado pela líder Gabi ao Paredão, a segunda vez do paraense na berlinda. Os mais votados pela casa foram Felipe com 9 votos e Victor Hugo com 5 votos. Na Prova Bate e Volta, o psicólogo se livrou da disputa pela permanência na casa.