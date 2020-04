Rafa comemora ao ouvir música de ex-marido no BBB20: 'obrigada, gente'

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Uma das finalistas do BBB20, a digital influencer Rafa Kalimann estava na cozinha VIP, neste domingo (26), quando começou a tocar a música "Ex Apaixonado", de seu ex-marido, o sertanejo Rodolffo, que fazia dupla com Israel.

A sister ficou feliz e correu para contar sobre a canção para as outras finalistas: "Manu, o Rodolffo! É linda a letra". Quando a música terminou, a blogueira agradeceu: "Que gracinha! Obrigada por terem tocado, gente".

Rodolfo está fazendo campanha desde o início do reality pela ex-amada.