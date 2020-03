Prova do líder deve ser suspensa caso participantes tenham resistência até manhã de sábado

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

A Prova do Líder Carrossel Novex ultrapassa 24 horas de duração e as participantes Mari e Thelma continuam na disputa, mesmo apos ter sido avisadas que já estão imunes ao próximo paredão.

Tiago Leifert entrou em contato com a influencer e com a médica para avisá-las que elas não tem possibilidades de estarem no paredão, e que ao fim da prova, as 10h de sábado (21), elas terão que decidir entre quem ficará com os R$10 mil e a liderança, caso nenhuma das sisters tenha desistido.

O prova terá fim quando completar 36hs, visando a saúde e bem estar das confinadas.