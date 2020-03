Prior revela que influenciou Manu a apertar botão no Quarto Branco do BBB20

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Após sair do ‘Quarto Branco’, Prior conversou com Babu e disse que ‘colocou pilha’ para Manu Gavassi apertar o botão. A sister está automaticamente no Paredão.

“Se a pessoa bateu ela não tá com medo por isso que eu botei pliha”, contou.

Em outra parte da conversa, o arquiteto revelou que se ninguém apertasse o botão, ele mesmo faria: “Não queria ficar lá”.

Em outro cômodo da casa, Manu explica para Rafa que não foi pressionada pelo brother: “Fala pra Manu que vou apertar. Eu voltei e ele falou: a conclusão é sua, se você não apertar eu aperto. E ficou me esperando. Zero botando pressão, ele tava pilhado como ele tava ansioso e a gente também”, disse.