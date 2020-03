‘O Prior tem que ficar. Pronto!’, Jojo Todynho declara torcida com análise de jogo

Tempos amargos

Jojo Todynho declarou sua torcida para Prior, no paredão do BBB20, a funkeira fez uma análise de jogo no stories do Instagram e defendeu seu ponto de vista.

"Por mim, o Prior fica na casa. Acabou. Eu não quero saber. Pra mim, o Prior tem que ficar. Pronto”, disse. "Deixem o Prior. Votem na Manu e votem na Mari. Acabou”.

"Não estou apoiando as coisas que o Prior faz não, sou totalmente contra, vocês sabem disso. Mas estou vendo pelo jogo. Assim, hoje foi o Prior, mas poderia ter sido o Babu, entendeu?", ressaltou.

O #FicaPrior de Jojo Todynho pic.twitter.com/GyMLIKVgPt — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) March 30, 2020

Ela também defendeu a amizade de Babu e Prior no jogo. "Vocês nunca brigaram entre amigos? 'Ah, mas ele não é amigo do Babu'. Eu vejo de outra forma. Cada uma interpreta o jogo da sua forma. Ali dentro todo mundo vacila. É jogo.Tô pensando no jogo, quer vir na minha mente, eu voto".

E reforça, "Eu estou pensando no Babu. Ele vai ficar lá dentro sozinho. Vai tomar porrada sozinho. Quero ver quem vai defender ele lá dentro".

Após ser criticada pelos internautas sobre suas declarações, a carioca rebateu: "Vocês só entendem as coisas da forma que vocês querem, não pegue só um trecho do history coloque tudo, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua opinião... pedem tanto respeito e quando alguém discorda de algo que vocês acham que tem ser é xingado, cancelado e etc... Me poupem".