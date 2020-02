Marquezine rebate comentários após post de Leifert e se revolta com tratamento de Manu no BBB20

Após Tiago Leifert fazer um textão desabafando sobre "linchamento virtual", e alguns internautas associarem o post como uma indireta a Bruna Marquezine, a atriz resolveu se pronunciar através do Twitter, nesta quarta-feira (12).

"Cara eu amo a Bruna Marquezine, mas concordei com o pisão que o Tiago Leifert deu nela no Insta", escreveu uma internauta. Bruna respondeu: "Aquilo foi pra mim? Não pratiquei linchamento on line. Seria um tanto exagerado dizer isso. Existe uma grande diferença em fazer uma crítica ou discordar de algo dividindo sua opinião (quando cabível) e fazer comentários maldosos ou iniciar um linchamento virtual. Eu sei bem...", escreveu.

Em seguida, respondeu outro comentário que dizia "tenho certeza que vocês conseguem demitir ele fácil". "Deus que me livre", começou Bruna, que continuou "Eu tenho amigos que amam o Tiago e eu gosto dele por tabela. Não concordo com algumas falas dele no programa, mas não dá pra saber o que é ele e o que vem da direção.".

Bruna também se mostrou chateada com o tratamento que vem sendo dado à sua amiga e razão de sua obsessão pelo BBB20, Manu Gavassi, dentro do programa: "Como telespectadora árdua (risos) fico chateada as vezes, tipo quando ele falou que não Era o Igor [namorado de Manu] na casa de vidro (fiquei louca rs achei que isso poderia machucar a Manu. Ainda bem que ela é muito segura.) mas entendo que isso é uma tática pra fazer com que as meninas se questionem e não confiem cegamente nas informações trazidas e não fiquem engessadas nessa opinião sobre os meninos, pq isso pode parar o jogo. Maaas, elas estão certas. Todos merecem uma nova chance, e como já disse antes, torço pelo aprendizado e pela evolução de cada um, mas isso não quer dizer que merecem ganhar o prêmio e nem que suas atitudes foram corretas, então enquanto telespectadora, essa tática da direção me irrita, mas faz parte. Eu só me responsabilizo pelo o que falo e faço e toda vez que me excedi eu voltei atrás. Esse é um programa interativo, as críticas do público fazem parte do jogo.", finalizou.

A atriz também retuitou alguns posts que denunciam o tratamento diferenciado contra Manu, que chegou a perder estalecas após se recusar a gravar um recado para o eliminado Hadson.