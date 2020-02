Mãe de Bianca Andrade comenta flerte da influencer em Guilherme no BBB20

A mãe de Bianca Andrade, Monica Andrade, se pronunciou sobre as polêmicas relacionadas à filha no BBB20. O último assunto foi uma suposta traição da influencer ao namorado, Diogo Melim, com Guilherme, colega de confinamento.

"Sobre essas especulações em torno do relacionamento deles, somente a Bianca e o Diogo podem responder”, disse ela em entrevista à Patrícia Kogut.

Monica disse ainda que acredita que a filha tenha se aproximado do modelo em um momento de vulnerabilidade: "Eles são amigos e a Bianca estava passando por algumas dificuldades. Acho que foi muito mais um momento de carência, por estar privada dos amigos, da família e da vida dela”, concluiu.

Por fim ela defendeu Bianca e disse que a filha está sendo una pessoa verdadeira.