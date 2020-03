Luisa Mell detona Rafa Kalimann por usar suposto perfume feito de baleia

Tempos amargos

Após ter visto uma publicação nas redes sociais dizendo que Rafa Kalimann do BBB20 usa perfume de baleia, Luisa Mell decidiu se pronunciar e criticou a sister.

"Gente, eu precisei vir aqui falar com vocês sobre uma coisa que eu estou tentando lidar com a informação. Parece que no Big Brother uma menina falou que a outra estava usando um perfume de baleia. Eu fui pesquisar o que é esse negócio de perfume de baleia. Eu estou sempre aprendendo sobre exploração animal... parece que é encontrado no intestino. Gente, eles matam a baleia para fazer a porcaria desse perfume caríssimo. Gente, olha, o mundo... a menina é uma das que eu achava legal, missionária da África. Gente, eu to chocada eu juro por Deus", contou a ativista.

A informação surgiu após Gizelly afimar que a influencer levou para o reality um perfume de baleia que custava em torno de R$ 6 mil reais.

Se a Rafa está chorando porque disseram que ela é rica, imagina se ela soubesse do perfume de baleia de seis mil reais! #BBB20 pic.twitter.com/xCQzjX56k9 — Soares, P.H. (@Paullolibras) March 30, 2020

De acordo com o jornal O Dia, a assessoria da sister negou a informação.