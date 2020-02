BBB20: Internautas acusam Boninho de manipular prova para Guilherme ganhar

Fãs do Big Brother Brasil que acompanham o programa pelo pay per view estão acusando Boninho, diretor do programa, de manipular a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado (29), para que Guilherme ganhasse.

Para começar, a prova teve Thelma como vencedora, mas a produção decidiu rever o resultado alegando um problema técnico no botão de Guilherme. No entanto, internautas apontam que não houve problema técnico e sim, que o brother apertou o botão quando o cronômetro já estava zerado.

Os brothers refizeram a prova e Guilherme saiu campeão da segunda vez. No Twitter, internautas subiram as tags 'Manipulação' e 'Boninho', além de #ProvaDoAnjo, revoltados com a possível adulteração nos caminhos que a prova iria tomar.

E a cancelada de hoje é a REDE GLOBO. Thelma geme de choro no quarto após a prova do anjo. #bbb20 pic.twitter.com/ZOVDMaKRxR — PAN (@forumpandlr) February 29, 2020

Outros fãs defendem que Guilherme de fato apertou e o botão não funcionou, mas que o vídeo que está sendo compartilhado está cortado e não mostra o momento: "Outro vídeo cortado vcs não cansam ? Olha aí o vídeo inteiro o gui bateu antes viu que não reiniciou e tenta outra batida". Mas quem defende que a prova foi adulterada segue firme, dizendo que ele apertou o botão de forma errada.