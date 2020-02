Hadson do BBB20 comenta sobre polêmica do 'Teste de Fidelidade': 'tava focado no jogo'

Terceiro eliminado do BBB20, Hadson esteve no programa ‘Mais Você’’desta quarta-feira (12) e falou sobre as polêmicas no reality, incluindo o ‘Teste de Fidelidade’ o qual tinha intenção de “queimar” as meninas comprometidas que estão na casa.

O brother começou dizendo que não havia criado o plano: “Cada um foi falando algo que iria fazer para chegar no objetivo”, disse. “Participou?”, questiona Patricia Poeta ao interromper o ex-jogador. “Participei, assumo’, respondeu.

Hadson então continua sobre o assunto: ”Não podia errar ali, assumo meu erro, não era para ter falado aquilo. Eu estava muito focado no jogo”, completou.