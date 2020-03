Guilherme 'surta' e dá bronca em Gabi por assistir à hipnose de Pyong no BBB20

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Pyong realizou uma sessão de hipnose em alguns participantes na madrugada desta terça-feira (3). Na platéia estava Gabi, mas Guilherme parece não ter gostado nadinha da namorado estar junto com os demais confinados.

Os dois mais um vez discutiram a relação: ”Você foi deitar. Eu saí dali porque não gosto, você sabia que eu não queria ficar lá. Se você quisesse você estava comigo. Não tem problema você estar lá, mas eu penso assim, hoje é meu último dia aqui talvez. Eu fiquei esperando ver se você vinha", reclamou Guilherme. "Você acha que eu ia dormir sem falar com você? Eu só fui ali ver um pouquinho, depois subi e fiquei um pouquinho sozinha. Não posso?", respondeu Gabi.

O brother deixou claro que não gostava da hipnose de Pyong: "Isso pra mim da hipnose só piorou a situação dele, por que fazer isso hoje? Ele podia ter feito qualquer outro dia”, ressaltou.

Em conversa com Flayslane e Mari, o modelo volta a criticar a cantora: "Estou prestes a sair, com um cara que está no Paredão e ela está lá com ele, aplaudindo”, disse Gui.