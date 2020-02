Grávida, mulher de Pyong quebra o silêncio sobre polêmica de assédio no BBB20

Sammy Lee usou as redes sociais para se pronunciar sobre o comportamento do marido, Pyong Lee, na festa que aconteceu no BBB20 na madrugada deste domingo. Na ocasião, o hipnólogo apertou a bunda de Flayslane e tentou agarrar Marcela, além de ter trocado brincadeiras picantes com Bianca. Ele foi acusado por internautas de assediar Marcela e Flay.

A influencer, que está em reta final de gravidez, esperando o primeiro filho do casal, afirmou que não dará detalhes do que sentiu ao ver o marido naquele lugar porque está "totalmente focada no nascimento do filho".

“Eu sei que tem muita gente esperando um posicionamento meu. Eu agradeço demais o carinho, as inumeras mensagens, é muito bom saber que tem muita gente mandando energia positiva, carinho e amor. Mas eu preciso explicar umas coisas para vocês. O Jack já está para nascer e eu tenho focado as minhas energias todas nisso. E eu não quero que energias de coisas exteriores atrapalhem esse momento tão importante”, disse ela, que continuou: “Eu não quero deixar vocês sem resposta, que vocês pensem que eu não quero me posicionar ou falar sobre alguma coisa, eu vou falar, mas no tempo certo. Agora estou muito focada em ficar bem e manter tudo certo para o Jack. É um momento muito delicado, e é o momento mais especial da minha vida, é o nascimento do meu filho, e eu espero que vocês entendam”.

“Eu não vou sumir do meu Instagram, até porque aqui é o meu trabalho, graças a Deus e a vocês isso é possível, é um sonho o que estou vivendo e eu tenho um carinho muito especial por vocês”.

Por fim, ela disse que ficou sem internet porque esqueceu pagar a conta do celular, e alfinetou o marido: “Até que foi bom porque eu consegui ver nada, ficou por isso mesmo, nunca vi, só ouço falar”, disse.