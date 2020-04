Google mostra foto dos homens do BBB20 como definição de ‘macho escroto’

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

A definição ‘macho escroto’ ganhou a cara dos homens do BBB20. No pesquisar o termo no Google a primeira coisa que aparece é a foto de Petrix, Hadson, Lucas, Felipe Prior e Guilherme Napolitando tirada no início do BBB20.

Vale lembrar que o grupo causou polêmica no início do programa com o “teste de fidelidade” para queimar Mari Gonzalez e Bianca Andrade, que eram comprometidas. A atitude considerada machista foi bastante criticada nas redes sociais e todos foram eliminados em sequência da edição.