Gizelly descobre que tem 2 milhões de seguidores após família 'driblar' produção do BBB20

Um descuido da produção e uma jogada de mestre da família de Gizelly, levaram a sister a descobrir que tem 2 milhões de seguidores no Instagram.

Ao entrar no quarto do líder a advogada se emocionou muito ao ver a foto da família. Porém um detalhe a intrigou.

Em um dos registro estava a festa de aniversário do cachorro dela, Jak Bacon, mas nele havia dois bolos. Um com o número 2 e um com o número 3.

A sister até chegou a pensar que a mãe teria se atrapalhado com a verdadeira idade do animal e fez dois bolos.

Mas Manu Gavi desvendou o enigma da foto e percebeu que se tratava de 2 milhões de seguidores.

Ao começarem a falar sobre o assunto a câmera é cortada para outro cômodo da casa. Nas redes, teve gente que não gostou da atitude da família e pedem até expulsão de Gizelly.

Lembrando que informações externas não podem ser repassadas aos confinados.