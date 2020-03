Gabigol resgata post polêmico de Manu do BBB20 e pede saída da cantora

Tempos amargos

Os nomes para o Paredão do BBB20 mal fora anunciados e os artistas já tomaram posicionamento. Na berlinda estão Manu, Felipe Prior e Mari.

O jogador do Flamengo Gabigol já declarou ser #ForaManu e no Twitter resgatou uma publicação de 2010 na qual ela dizia odiar futebol.

A afronta despertou a ira dos fãs da sister e começou um bate-boca nas redes sociais entre as torcidas. A cantora está com uma grade torcida aqui fora, influencers, ex-BBBs, artistas da Globo e de uma de suas melhores amigas Bruna Marquezine estão fazendo campanha para a sister continuar no reality.