Gabi Martins manda indireta para Guilherme: ‘terminar por telefone é covardia’

Gabi Martins e Guilherme Napolitano terminaram o namoro iniciado dentro do BBB20. O modelo já havia dito nas redes sociais que tinha decidido seguir como amigo da cantora.

Pois bem, Gabi acaba de lançar uma música com uma indireta para o ex.”Mais uma composição nova! Para vocês conhecerem mais sobre meu trabalho de cantora e compositora, vou mostrar sempre uma composição minha e de parceiros, e vocês vão me ajudar a escolher quais vão pro DVD! Combinado?”, disse Gabi nas redes sociais.

Logo depois, mostrou um trecho da canção: “Agora quer me ter só como amiga. O problema é que você falou, falou e não me ouviu. Que você não me amava eu já sabia, mas terminar por telefone é covardia”.

No BBB, os dois viveram uma espécie de triângulo amoroso com Bianca Andrade. Quando a cantora deixou o confinamento, Guilherme não foi visitá-la por conta do isolamento social, mas ele furou a quarentena para encontrar Flayslane semanas depois.